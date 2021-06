De politie en de gemeente Zwolle gaan strenger optreden tegen mensen die zwemmen in de IJssel en van bruggen springen. Wie betrapt wordt, riskeert een boete van 150 euro. Dat laat de gemeente donderdag weten via Facebook.

"Helaas kiezen nog veel inwoners en vooral kinderen ervoor om dat in rivieren zoals de IJssel te doen, in de Katerveersluizen of bijvoorbeeld met een sprong vanaf de Twistvlietbrug in het Zwarte Water. Dat is niet alleen verboden, maar ook gevaarlijk", stelt de gemeente.

Zo is de stroming in een rivier of kanaal vaak te sterk om tegenop te zwemmen. Ook heeft een schipper nauwelijks zicht op een zwemmer in de buurt. Er wordt niet alleen gewaarschuwd voor het springen van hoge, maar ook van lage bruggen, zoals de Katerveersluis.

"De bodem van de Katerveersluis is onregelmatig en van beton. Een duik is dan levensgevaarlijk. Voorwerpen onder water en op de bodem kunnen bovendien lelijke snijwonden veroorzaken", aldus de gemeente.

Medewerkers van Toezicht en Handhaving controleren deze zomer regelmatig bij locaties waar mensen niet mogen zwemmen of in het water springen. Omdat handhavers niet op alle locaties tegelijk kunnen zijn, roept de gemeente ook op om zelf een melding te doen.