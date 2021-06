Bij de penitentiaire inrichting (PI) in Zwolle gingen dinsdag de alarmen af, nadat een pauw over een hek was gevlogen en op de binnenplaats was neergestreken.

Het personeel van de PI had Stichting Kinderboerderijen Zwolle gebeld. Twee medewerkers van de kinderboerderij kwamen ter plaatse.

Het tafereel trok veel bekijks. "Pauwen kunnen vliegen. Nu is dat op zich niet problematisch, maar de bovenkant van de hekken stond onder hoogspanning. Voorzichtigheid was gewenst en noodzakelijk", schrijft de stichting op Facebook.

Het lukte de twee medewerkers niet om de pauw te lokken of in een hoek te drijven. "Na een spectaculaire achtervolging om sportvelden en luchtplaatsen heen, vloog de pauw zelf over de muur", aldus de stichting.

De pauw werd buiten de gevangenismuren niet meer aangetroffen. Op de kinderboerderij werden alle pauwen geteld: ze waren er allemaal. De pauw was dus niet van de boerderij.