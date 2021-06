Een automobilist is dinsdagavond laat gewond geraakt bij een botsing met een andere auto in Zwolle. De bestuurder van dat voertuig sloeg op de vlucht, maar is niet veel later opgepakt door de politie.

Het ongeval vond plaats op de kruising van de Westenholterallee met de Hasselterweg, aan de rand van de Zwolse woonwijk Stadshagen.

De Chevrolet Matiz raakte daarbij zwaar beschadigd. Ambulancepersoneel onderzocht de bestuurder van die auto. Die hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De bestuurder van de andere auto ging ervandoor richting Westenholte, waar de politie de doorrijder kon arresteren.

De Chevrolet Matiz lekte olie na de aanrijding. De brandweer heeft het wegdek gereinigd.