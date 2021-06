The Dublin House opent woensdag deels zijn deuren. Het voorste gedeelte van de binnenkant en het terras van de nieuwe horecazaak aan het Bethlehemkerkplein zijn af.

The Dublin House beslaat straks meerdere ruimtes van het voormalige pand van Sally O'Briens en heeft een terras aan het Bethlehemkerkplein. De voorzijde van de binnenkant en het terras zijn af. De rest van de benedenverdieping volgt over vijf weken. Eigenaar Jan Briek hoopt dat de hele zaak, ook met de bovenverdieping, op 1 oktober open kan.

In de horecazaak vind je onder meer een whiskeybar waar je kunt kiezen uit tachtig verschillende whiskey's. Maar je kunt er ook koffie en cocktails drinken en lunchen. Buiten, op het plein van onder meer Het Refter en D'Andrea's, is een terras. Daarnaast is aan de voorkant van het pand een nieuwe meterslange bank bevestigd waar je eveneens kunt zitten.

De afgelopen dagen werd er al proefgedraaid en woensdag 9 juni om 12.00 uur opent The Dublin House de deuren voor het publiek. Reserveren kan niet. "Mensen kunnen aan de deur vragen of er plek is. Dan maak je ook gelijk contact met de gast", zegt de eigenaar van de horecazaak.

Hij verwacht dat rond half juli de rest van de achterkant op de begane grond af is.