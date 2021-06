De politie in Zwolle is te weten gekomen wie de eigenaar is van de hond die woensdag uit het Zwarte Water is gehaald.

De voorpoten van het dier waren vastgebonden. Een vrijwilliger van de dierenambulance sprak eerder het vermoeden uit dat de hond levend in het water is gegooid.

"Door uitgebreid onderzoek van de dierenpolitie is de eigenaar uit Zwolle inmiddels getraceerd", meldde de politie zaterdag aan het eind van de middag.

Het is nog niet zeker of de eigenaar bij de dood van het dier betrokken is. "We doen verder onderzoek en kijken of de eigenaar of iemand anders verantwoordelijk is voor het achterlaten in het water." De politie hoopt nog steeds op tips.