De politie heeft woensdag een dode hond gevonden in het Zwarte Water in Zwolle. De voorpoten van de hond waren vastgebonden met een tiewrap.

"Wij vermoeden dat de hond levend in het water is gegooid en daar is overleden", meldt de politie op Facebook. "De hond heeft een chip, maar daaruit komen geen gegevens."

De politie is op zoek naar mensen die meer over het incident weten. Mensen die meer informatie hebben, kunnen bellen naar 0900-88 44 of een privébericht naar de politie sturen via de Facebook-pagina van de politie Zwolle.