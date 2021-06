Een man is in de nacht van woensdag op donderdag gewond geraakt bij een steekpartij in de Vechtstraat in Zwolle. De politie is nog op zoek naar de dader.

Vermoedelijk heeft de steekpartij op de parkeerplaats van supermarkt Coop plaatsgevonden. Het slachtoffer werd pas uren later aangetroffen in een woning op de begane grond van een appartementencomplex op de hoek van de Borneostraat met de Vechtstraat. De politie ging daar met kogelwerende vesten naar binnen.

De melding over de steekpartij kwam donderdag pas rond 9.30 uur binnen. Waarom de melding zo laat kwam, kan de politie nog niet zeggen. "Het slachtoffer is momenteel in het ziekenhuis, dus we kunnen nog niet horen wat er zich precies heeft afgespeeld", zegt een politiewoordvoerder. Ook is het niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen van de man zijn.

Hij zou nog aanspreekbaar zijn geweest op het moment dat hij naar het ziekenhuis vervoerd werd. Naar aanleiding van het steekincident werd een traumahelikopter met spoed opgeroepen, maar die werd later geannuleerd.

Mensen die meer over de steekpartij weten, worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.

Een aantal weken geleden vond er ook al een steekpartij plaats in Zwolle, toen in de Bitterstraat. Daarbij overleed een 32-jarige Zwollenaar aan zijn verwondingen. Een dertigjarige man, ook uit Zwolle, werd aangehouden.