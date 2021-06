Donderdag rond 9.30 uur is er melding gedaan van een steekpartij in de Vechtstraat in Zwolle. Volgens de officier van dienst is het slachtoffer afgevoerd naar het ziekenhuis. De man zou in de nacht van woensdag op donderdag al neergestoken zijn, maar daar werd vanmorgen pas melding van gedaan bij de politie.

Wat er precies is gebeurd en hoe ernstig de verwondingen van de neergestoken persoon zijn, is nog onduidelijk. De man zou nog aanspreekbaar zijn geweest op het moment dat hij vervoerd werd naar het ziekenhuis. De identiteit van de dader en waar deze zich op het moment bevindt is eveneens onbekend. De politie is momenteel nog bezig met onderzoek.

Volgens woordvoerder van de politie Simone van Dijk is de man vannacht al neergestoken, maar kreeg de politie daar deze ochtend pas een melding van binnen. "Er heeft dus een hele tijd tussen gezeten voordat wij wisten dat dit plaatsvond", vertelt de woordvoerder. "Het slachtoffer is momenteel in het ziekenhuis, dus we kunnen nog niet horen wat er zich precies heeft afgespeeld."

Op de hoek van de Borneostraat en Vechtstraat is bij een appartementencomplex afzetlint gespannen. Politieagenten met kogelwerende vesten zijn een woning binnengegaan.

Verderop in de Vechtstraat is bij de achterkant van de parkeerplaats van supermarkt Coop ook afzetlint gespannen en zijn agenten ter plaatse. Volgens de politie is deze plek momenteel aangemerkt als plaats delict. Het vermoeden bestaat dat de steekpartij achter de supermarkt heeft plaatsgevonden.

De politie spreekt met mensen in het appartementencomplex dat gelegen is naast de supermarkt om te kijken of er mogelijke ooggetuigen zijn. Naar aanleiding van het steekincident werd een traumahelikopter met spoed opgeroepen. Deze werd uiteindelijk toch gecanceld.

Een aantal weken geleden vond er ook al een steekpartij plaats in Zwolle, toen in de Bitterstraat. Daarbij overleed een 32-jarige Zwollenaar aan zijn verwondingen. Een dertigjarige man, ook uit Zwolle, werd aangehouden.