Henk Jan Meijer, de toenmalige Zwolse burgemeester, heeft in oktober 2018 Café Bruut aan de Voorstraat terecht voor vijf maanden gesloten. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald. De burgemeester sloot het café omdat Bruut open was zonder drank- en horecavergunning.

De onenigheid begon met een handgranaat die begin oktober 2018 aan de deurklink van het café hing. Het café ging op slot en zou op 18 oktober weer open gaan. Maar omdat er nog een drank- en horecavergunningsprocedure liep, besloot de burgemeester de tent toch weer dicht te gooien. Vervolgens bleef het café tot mei 2019 gesloten.

Volgens uitbater Bob Kooistra was er geen enkele reden om het café vijf maanden lang op slot te houden. De uitbater zei eerder al helemaal niets met het handgranaatincident te maken te hebben. Volgens hem heeft de burgemeester het incident aangegrepen om het café te sluiten.

De Raad van State ziet het anders en gelooft de burgemeester, die eerder stelde dat de sluiting niets met het handgranaatincident te maken had maar met de lopende vergunningsprocedure.

Volgens Kooistra was er geen probleem omdat het café gedurende de lopende vergunningsprocedure geen alcohol schonk. De Raad van State is het niet eens met Kooistra en wijst diens hoger beroep met een einduitspraak van de hand.

De Raad oordeelde dat er nog zat alcoholhoudende dranken in het café aanwezig waren. Daarbij had Bruut in 'relevant opzicht de uitstraling van een horeca-inrichting in bedrijf'.