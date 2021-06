Een fietser is dinsdagmiddag gewond geraakt doordat hij door een auto aangereden werd op de Wethouder Alferinkweg in Zwolle. Door het ongeval is de weg in beide richtingen dicht.

De fietser is een jonge man. Hij werd met onbekend letsel door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De auto liep bij de botsing forse schade op. Hoe het ongeval kon gebeuren, kon een woordvoerder van de politie nog niet zeggen.