Bewoners van de Zwolse wijk Assendorp schrokken maandagochtend wakker van een loeiende sirene in hun wijk. De politie zette per ongeluk de sirene aan.

Een van de wijkagenten had per ongeluk de sirene in plaats van het stopbord aangezet. Waarvoor het stopbord precies ingezet moest worden, is onbekend.

Na een hectische nachtdienst van de politie waarbij zich een aantal incidenten voordeden, was de rust wedergekeerd in de Zwolse straten.