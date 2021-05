De designerdrug 3-MMC wordt verboden. Met name in Zwolle is de drug populair. De stad wordt vaak gezien als het epicentrum van de verslavende drug.

"We zien dat het probleem van 3-MMC in de regio Zwolle is toegenomen. Dat komt doordat het zo makkelijk verkrijgbaar is. Er werd zelfs voor geflyerd", vertelt verpleegkundig specialist Ellen Veldkamp van Tactus Verslavingszorg in EenVandaag.

3-MMC is een partydrug die vooral populair is onder jongeren. De designerdrug wordt vaak verkocht als poeder, dat door gebruikers wordt opgesnoven. Volgens deskundigen is 3-MMC extreem verslavend, vergelijkbaar met cocaïne.

Zwolse gebruikers van de drug vertelden dit voorjaar in een video van De Telegraaf dat het eenvoudig is om de drug in Zwolle te krijgen. "Hier in de buurt wordt het redelijk veel gebruikt", zei een mannelijke voorbijganger. "Je kunt het hier gemakkelijk en legaal halen bij een smartshop."

Vijftien mensen in Zwolle behandeld tegen verslaving

Recente cijfers laten eveneens zien dat de drug enorm populair is in het oosten van het land, met alle gevolgen van dien. Uit een onderzoek van het RIVM bleek dat 35 van de 115 meldingen over vergiftigingen als gevolg van de drug afkomstig waren uit Overijssel. Begin dit jaar waren vijftien mensen in Zwolle behandeld tegen de verslaving.

Burgemeester van Zwolle Peter Snijders is blij met het aangekondigde landelijke verbod, maar vindt het verbieden van 3-MMC niet genoeg. "Want voor je het weet ligt de opvolger, een 4-MMC, alweer op straat. En dan moet je daar opnieuw een aparte wetgeving voor gaan inzetten", zegt hij tegen RTV Oost. Hij pleit voor een totaalverbod op de handel in synthetische drugs en het gebruik ervan.