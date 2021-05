De politie heeft woensdag in een auto in Zwolle 78 volle tanks met lachgas aangetroffen. Het gaat om in totaal ruim 540 kilo lachgas. Agenten hebben een verdachte aangehouden.

Na een melding over een verdachte situatie op een parkeerplaats zijn agenten ter plaatse gegaan. Daar troffen ze een auto met de volle tanks lachgas aan.

Het totale gewicht van de tanks was 546,5 kilogram. Een particulier mag maximaal 2 kilo gas vervoeren. Daar zijn bepaalde regels aan verbonden en de bestuurder moet kunnen bewijzen dat hij gevaarlijke stoffen mag vervoeren. De aangehouden persoon voldeed niet aan deze voorwaarden.

In tegenstelling tot in een aantal andere gemeenten is het bezit van lachgas in Zwolle niet verboden.