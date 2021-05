De 32-jarige Zwollenaar die een kleine twee weken geleden in de binnenstad werd doodgestoken, was een bekende van de verdachte. Volgens de politie gaat het om een incident in de relationele sfeer.

De fatale steekpartij vond plaats op vrijdag 14 mei in de Bitterstraat in de binnenstad van Zwolle. Later die middag werd een dertigjarige verdachte na een klopjacht aangehouden in het park de Wezenlanden.

De politie is na het dodelijke steekincident een onderzoek gestart naar de toedracht. Ook werd hierbij gekeken naar de relatie tussen de verdachte en het slachtoffer.

Het verdere onderzoek naar de steekpartij is nog in volle gang.