De politie heeft zondagavond het rijbewijs van een man ingevorderd na een achtervolging. De automobilist reed op de A28 van Staphorst naar Zwolle tegen de 200 kilometer per uur.

Het was niet de eerste keer dat de man zijn rijbewijs moest inleveren. De automobilist kwam nog goed weg, want de meting van de politie stopte bij 155 kilometer per uur, op een plek waar 80 kilometer per uur is toegestaan.

De officier van justitie zal de uiteindelijke straf van de man bepalen. Omdat het de tweede keer is dat er een overschrijding van meer dan 70 kilometer per uur werd gemeten, zal het rijbewijs van de man minimaal vier maanden worden ingehouden.