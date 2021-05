De politie heeft zondag drie mannen opgepakt in Zwolle. De auto van het drietal bleek vol te zitten met gestolen spullen.

De drie mannen stalen spullen uit een winkel in Zwolle. Ze gingen er snel vandoor nadat ze werden betrapt door het personeel, maar werden even later toch aangehouden.

Het drietal zit vast en wordt verhoord. Hun auto is in beslag genomen. De politie vermoedt dat het trio deel uitmaakt van een rondtrekkende bende.