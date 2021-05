Bij warm weer worden de Zwolse waterplassen weer vaker opgezocht voor een frissen duik. Dit jaar kan het water van Milligerplas beter worden gemeden, daar geldt namelijk een negatief zwemadvies.

De waterkwaliteit van de Wijthmenerplas, Agnietenplas en Milligerplas wordt van mei tot oktober elke veertien dagen gecontroleerd. Dat gebeurt door Waterschap Drents Overijsselse Data. Zij meten of er bijvoorbeeld een verhoogde hoeveelheid bacteriën in het water zit.

De waterkwaliteit van de Wijthmenerplas, Agnietenplas en de Miligerplas is tot nu toe in orde, blijkt uit onderzoek van het waterschap. Wel is in het water van de Milligerplas de afgelopen jaren een aantal keer een verhoogde hoeveelheid van bacteriën gemeten, waardoor het zwemwater nu als slecht is aangemerkt. Daarom geldt dit jaar een negatief zwemadvies voor de plas in Stadshagen.

Volgens de onderzoekers van het waterschap betekent dit niet dat waterkwaliteit van de Milligerplas altijd slecht is geweest. Alleen is de kans op het krijgen van huid-, maag- of darmklachten groter dan bij de andere Zwolse plassen. Om badgasten van de Milligerplas te waarschuwen, heeft de gemeente waarschuwingsborden geplaatst.