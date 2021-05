Een verdwaalde ree is zaterdagochtend door de politie en dierenambulance gered in Zwolle. Het dier was in de wijk Assendorp beland en kon door een agent een brandsteeg in worden gedreven.

Door het optreden van de politie kon een van de medewerkers van Dierenambulance Zwolle het dier vangen. "Ze lagen er met z'n tweeën bovenop. Ik heb mijn jas over de kop gelegd en toen konden we de ree samen in de auto krijgen", aldus de dierenambulancemedewerker.

Het dier is uitgezet in de natuur.