Bij een steekpartij in het centrum van Zwolle is vrijdagochtend een persoon om het leven gekomen. De hulpdiensten zijn in groten getale uitgerukt en een politiehelikopter cirkelt momenteel boven Zwolle op zoek naar de verdachte.

De melding over het incident kwam aan het einde van de ochtend binnen, waarna een traumahelikopter richting de plaats van het ongeval vloog. De traumahelikopter landde bij het Maagjesbolwerk.

Tussen de Pannenkoekendijk en de Bitterstraat zijn rood-witte linten opgehangen. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

Vlak na 12.00 uur liet de politie een Burgernet-melding uitgaan. In die melding liet de politie weten op zoek te zijn naar een witte man van 1,80 meter met blond haar, een zwarte jas en een donkere broek. Getuigen worden opgeroepen 112 te bellen.