Een autobrand heeft in de nacht van donderdag op vrijdag twee op de Staatssecretarislaan in Zwolle-Zuid geparkeerde auto's verwoest. Het is de vijfde autobrand in Zwolle in ruim twee weken tijd. De brand is vermoedelijk aangestoken.

Bewoners van een appartementencomplex aan de Staatssecretarislaan hoorden en zagen eerder op de avond een luidruchtige ruzie tussen een bewoner van het complex en iemand anders.

De andere persoon ging ervandoor, maar zou mogelijk later zijn teruggekeerd om de auto in brand te steken. Op videobeelden die een bewoner van bovenaf maakte, is te zien dat een vuurspoor bij de brandende auto vandaan loopt.

Exact twee jaar geleden, op 14 mei 2019, ging op het parkeerterrein een Volkswagen Golf in vlammen op. Bij die aangestoken brand raakten vier andere geparkeerde auto's beschadigd. In januari 2020 was het opnieuw raak op de parkeerplaats.

De politie had voor de brand van mei 2019 lange tijd een verdachte in beeld, maar die is daar uiteindelijk niet voor vervolgd. De man is vorig jaar wel veroordeeld voor een aantal andere autobranden die te maken hadden met een conflict tussen twee groepen drugsdealers. Dit conflict staat bij inwoners bekend als de 'Zwolse drugsoorlog'.

'De Bolle' vorige week vrijgelaten

De in brand gestoken Volkswagen Golf is gelinkt aan de Zwollenaar R.S., bijgenaamd 'De Bolle'. Hij speelt als slachtoffer van een ontvoering een sleutelrol in de Zwolse drugsoorlog en is een cruciale getuige in het proces tegen hoofdverdachten Idris en Abas M.

'De Bolle' wordt zelf ook verdacht van drugshandel; hij is vorige week door de rechtbank in Zwolle vrijgelaten in afwachting van zijn proces in juli.

In het appartementencomplex aan de Staatssecretarislaan woont een familielid van 'De Bolle'; de auto die in de nacht van donderdag op vrijdag door brand verwoest werd, zou van hem zijn.

De Volkswagen Polo is volgens gegevens van de RDW woensdag van eigenaar gewisseld en was dus pas anderhalve dag in het bezit van de man. Politieagenten hebben ter plaatse zijn verklaring opgenomen.

In augustus vorig jaar is een arrestatieteam de woning van de man binnengevallen. Op die dag werden 'De Bolle' en zijn broer samen met enkele medeverdachten in Zwolle opgepakt op verdenking van drugshandel.

Link met eerdere autobranden in Zwolle wordt onderzocht

In de afgelopen twee jaar zijn meerdere auto's van de familie in brand gestoken, onder meer op de Jac. P. Thijsselaan in Stadshagen. Of de recentste brand daar ook iets mee te maken heeft, moet nog onderzocht worden.

De forensische recherche gaat de uitgebrande auto's vrijdag onderzoeken. De politie heeft verklaringen van meerdere buurtbewoners opgenomen. Volgens hen is het de laatste tijd vaker onrustig op het parkeerterrein.

De recentste brand is de vijfde vermoedelijke brandstichting in een auto in Zwolle in twee weken tijd. In de nacht van 4 op 5 mei was het twee keer raak; aan de Dollard in de Aa-landen gingen twee auto's in vlammen op en later die nacht brandde een Mercedes-AMG in Stadshagen uit. In de nacht van woensdag op donderdag was het raak aan de Van Hogendorpware.