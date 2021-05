Tien personen zijn donderdagavond op station Zwolle Stadshagen opgepakt, nadat ze drie boa's van vervoerder Keolis hadden belaagd. De boa's wilden eerder op de avond coronaboetes uitdelen in een trein tussen Kampen en Zwolle.

Volgens Keolis zocht het tiental bewust de confrontatie met de drie boa's.

"Eerder op de avond voerden onze medewerkers een controle uit in de trein op het traject tussen Zwolle en Kampen. Omdat een aantal van de reizigers zich niet hield aan de coronamaatregelen, wilden de boa's een boete uitschrijven. Daarop is een aantal reizigers de trein uit gevlucht op station Stadshagen", zegt een woordvoerder van Keolis.

De boa's zijn vervolgens doorgereden met de trein, maar moesten later weer langs het station waar ze werden opgewacht door tien personen. "Zij hebben de confrontatie gezocht waarna de situatie escaleerde. Gelukkig was de politie snel ter plaatse. Naar mijn weten zijn ter plaatse zeven personen opgepakt en later op de avond nog drie."

"Onze boa's zijn enorm geschrokken en wij ook", meldt de woordvoerder. "Zij hebben lichte verwondingen overgehouden aan het incident en blijven in ieder geval vrijdag thuis, ze gaan niet aan het werk op de trein."

De politie is op zoek naar beelden van het incident die door omstanders zijn gemaakt.