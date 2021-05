Een geparkeerde auto aan de Van Hogendorpware in Zwolle is in de nacht van woensdag op donderdag volledig verwoest door een brand. De politie doet onderzoek naar de oorzaak, mogelijk is er sprake van brandstichting.

De brandweer kreeg rond 3.30 uur een melding binnen en zag bij aankomst in de straat dat de voorkant van de auto in brand stond. De brandweer kon niet meer voorkomen dat het voertuig door de brand werd verwoest.

Op de parkeerplaats stonden ook andere auto's, maar voor zover bekend raakten die niet beschadigd.

De politie heeft het stuk rond de auto met linten afgezet en zal later op de dag sporenonderzoek doen om de oorzaak van de brand te kunnen achterhalen. Er wordt rekening gehouden met brandstichting.

Vorige week brandden er in Zwolle nog drie auto's af op twee verschillende locaties in de stad.