De politie heeft dinsdag in samenwerking met de Belastingdienst, het UWV en de douane een inval gedaan bij meerdere bedrijfspanden op het Zwolse industrieterrein Marslanden. De actie was onder meer gericht op mogelijke witwaspraktijken door criminele organisaties.

Meerdere bedrijven aan de Graham Bellstraat zijn onderzocht op onder meer de naleving van milieuregels, het bezit van de juiste vergunningen en fraudepraktijken.

De actie is opgezet naar aanleiding van tips die de gemeente en politie in Zwolle hebben gekregen. Later op de dag werd bekend dat de politie een verdachte heeft aangehouden.