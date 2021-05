De politie sluit niet uit dat brandstichting de oorzaak is van de forse rookontwikkeling in de Stilohal in Zwolle maandagavond. Daarom is de politie op zoek naar getuigen.

Vanwege brand in de spouwmuur rukte de brandweer rond 20.15 uur met grof geschut uit. Door het deels wegbreken van de muur op de bovenverdieping kon erger worden voorkomen. De oorzaak van de brand is uit een eerste onderzoek nog niet duidelijk geworden, meldt de politie.

Om meer te weten te komen over de brand aan de Van Wevelinkhovenstraat roept de politie getuigen op zich te melden.

Mensen die iets hebben gezien of gehoord wat betrekking heeft tot de brand, worden gevraagd contact met de politie op te nemen.