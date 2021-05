In de Stilohal in Zwolle is maandagavond brand uitgebroken. Er was sprake van forse rookontwikkeling. Of er mensen in de hal waren toen de brand ontstond, is nog onduidelijk.

Er werd groot alarm geslagen toen bleek dat de brand in de spouwmuur woedde. Daardoor was het voor de brandweer moeilijk in te schatten of de situatie snel onder controle te krijgen was.

Vier brandweerwagens rukten uit naar het complex aan de Van Wevelinkhovenstraat, ook werd assistentie van omliggende korpsen ingeroepen. Uiteindelijk kon erger voorkomen worden door de muur op de bovenverdieping deels weg te breken. De oorzaak van de brand is onbekend.

De Stilohal is eigendom van de gemeente Zwolle en staat al jaren op de nominatie voor sloop. Een deel van het complex is al dichtgetimmerd. De sportzaal wordt nog wel gebruikt.