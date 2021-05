In de IJsselhallen in Zwolle, een priklocatie van de GGD IJsselland, werd maandagochtend noodstroom ingezet vanwege een stroomstoring. Ook hadden ongeveer zeshonderd klanten van netbeheerder Enexis een aantal uren geen stroom.

De eerste meldingen over de stroomstoring kwamen al rond 6.00 uur. "De brandweer is vooral gekomen om snel te zorgen voor stroom en verlichting", aldus een woordvoerder van Veiligheidsregio IJsselland.

Zo is er met spoed voor aggregaten gezorgd voor de noodstroom. Dat is ook nodig om de vaccins diepgevroren te kunnen houden. Of dat ook gelukt is, is nog niet duidelijk. Ook zijn lampen in het gebouw geplaatst.

In de tussentijd moest het personeel buiten wachten. Rond 8.30 uur was er weer stroom in het gebied. "Het ging om een storing in de middenspanningskabel. Dat is spontaan ontstaan. Het was eigenlijk geen grote storing, maar dat er een priklocatie tussen zat was natuurlijk héél vervelend. We zijn blij dat de brandweer er zo snel was en heeft kunnen helpen", laat een woordvoerder van Enexis weten.

Het werk in de IJsselhallen is weer hervat. Medewerkers ter plekke melden dat alles het weer doet.