Nelleke Vedelaar (44) uit Zwolle stopt per 2 oktober als landelijk voorzitter van de Partij van de Arbeid (PvdA). Dat heeft de oud-wethouder van Zwolle vrijdag bekendgemaakt. Vedelaar stelt zich daarnaast niet verkiesbaar voor een tweede termijn.

Vedelaar volgde in het najaar van 2017 Hans Spekman op als voorzitter van de PvdA. Ze schrijft dat ze zich de afgelopen vier jaar met ziel en zaligheid heeft ingezet voor de partij. De afgelopen weken is Vedelaar echter tot de conclusie gekomen dat het voor de PvdA het beste is dat een nieuwe voorzitter aan de slag gaat met de vier grote opdrachten die de sociaaldemocraten volgens haar staan te wachten. Dat zijn de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022, het versterken van lokale afdelingen en gewesten, de PvdA een partij laten zijn voor alle generaties en een verdere linkse samenwerking omarmen.

"Er is werk aan de winkel", meent Vedelaar. Vooral na de recente Tweede Kamerverkiezingen, waarin haar partij op negen zetels bleef steken. "Een grote domper. Als campagneleider van die verkiezing trek ik me dat aan", schrijft ze aan de partijleden.

Toch is volgens Vedelaar onder haar leiding wel een slag gemaakt binnen de PvdA. Het fundament van de partij is hersteld, vindt de scheidend voorzitter. "Ik zie een partij waar de permanente campagne volop leeft, van Leiden, via Utrecht tot Enschede en er voorbij. Ik beloofde dat we met zijn allen het verkiezingsprogramma zouden schrijven, en dat deden we. Het resultaat staat als een huis. Linkser dan ooit, radicale sociaaldemocratie."

Vedelaar wil zich vanaf oktober lokaal en regionaal gaan inzetten voor sociaaldemocratische idealen. "Dichter bij huis en weer dichter op de grote vraagstukken die mensen raken."