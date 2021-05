Bij een kop-staartbotsing op de Heinoseweg in Raalte hebben twee auto's vrijdagmiddag behoorlijke schade opgelopen. Niemand raakte gewond. Door de botsing is verkeer tussen Zwolle en Raalte langer onderweg.

Het ongeluk vond rond 13.00 uur plaats. Een meisje is ter controle nagekeken in de ambulance. De toedracht van het ongeluk is nog niet bekend.

Na het ongeluk ontstond na afsluiting van de weg een file tot 3 kilometer bij het kruispunt Bos bij Raalte. Eén voertuig wordt door een bergingsbedrijf weggesleept.