In Zwolle zijn in de nacht van dinsdag op woensdag op twee verschillende locaties in totaal drie auto's in vlammen opgegaan. Dat gebeurde rond 1.30 uur op een parkeerplaats aan de Dollard (twee auto's) en twee uur later op de Nijerwalstraat. Eind vorig jaar waren er ook al autobranden op deze twee plekken.

De brandweer had op de parkeerplaats aan de Dollard vanwege de harde wind wat moeite het bestrijden van het vuur. Vermoedelijk is de brand bij een van de twee voertuigen ontstaan, waarna de vlammen zich door die wind konden uitbreiden naar de auto ernaast. De politie houdt rekening met brandstichting.

Om 3.33 uur werd de brandweer opnieuw gealarmeerd. Dit keer voor een autobrand aan de Nijerwalstraat in de wijk Stadshagen. De brandweer kon de brand snel onder controle krijgen, maar het nablussen heeft enige tijd geduurd.

Op 5 oktober woedde er op de parkeerplaats aan de Dollard ook al een forse autobrand. Bij die brand raakten drie voertuigen flink beschadigd. Ook toen werd er rekening gehouden met brandstichting.

Twee maanden daarna, op 3 december, was er ook al een autobrand op de Nijerwalstraat. Net als toen stond er ook in de nacht van dinsdag op woensdag een Mercedes in brand.