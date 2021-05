De aangehouden snorfietser die vorige maand onder invloed van drugs over het fietspad langs hogeschool Windesheim in Zwolle snelde, had een enorme hoeveelheid amfetamine en GHB in zijn bloed.

Bij de aanhouding bleek dat het rijbewijs van de snorfietser al eerder ingevorderd was en zijn tweewieler niet voldeed aan de wettelijke eisen. Agenten vermoedden dat hij ook nog drugs had gebruikt. Dat werd even later door een speekseltest bevestigd.

De resultaten van de bloedtest zijn nu bekend. De verdachte reed op zijn snorfiets met 28 keer de toegestane hoeveelheid amfetamine in zijn bloed en vijftien keer de maximale hoeveelheid GHB.

"De snorfiets is hij kwijt, net als zijn rijbewijs. Het proces-verbaal is inmiddels opgemaakt en ook het CBR gaat actie ondernemen richting onze verdachte", zo laat de politie dinsdag weten.