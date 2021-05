Tussen maandag 3 en vrijdag 7 mei zijn verschillende wegen in Zwolle 's avonds afgesloten vanwege werkzaamheden.

Van maandag 3 tot en met vrijdag 7 mei zijn er tussen 21.30 en 6.00 uur onderhoudswerkzaamheden aan de Hofvlietbrug (aan de Pannekoekendijk). De brug is tijdens deze uren afgesloten.

Het verkeer dient om te rijden via de Holtenbroekerbrug, de Zwartewaterallee en de Blaloweg. Voetgangers kunnen lopen via de Schuttevaerkade, de Dijkstraat, de Vispoortenbrug, de Buitenkant, het Rodetorenplein, de Rodetorenbrug en de Pannekoekendijk.

Aan de Van Wevelinkhovenstraat zijn van maandag 3 tot en met vrijdag 7 mei tussen 19.00 en 6.00 uur asfalteringswerkzaamheden. Dat gebeurt tussen de Burgemeester Drijbersingel en de Middelweg/Bisschop Willebrandlaan. Tussen deze tijdstippen is de Van Wevelinkhovenstraat afgesloten.

Op 4 mei (Dodenherdenking) is de weg vanaf 19.00 uur dicht, maar starten de werkzaamheden vanaf 20.30 uur. Het verkeer van en naar de binnenstad kan via de Middelweg, deZwartewaterallee en de Burgemeester Roelenweg rijden.

Kom je uit Diezerpoort, rijd dan via de Vechtstraat, deRhijnvis Feithlaan en de Diezerkade. Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk om parkeergarage Diezerpoort uit te rijden. Inrijden kan wel tot 22.00 uur via de Diezerkade.

Een straat verderop, bij de Bisschop Willebrandlaan, zijn asfalteringswerkzaamheden op donderdag 6 en vrijdag 7 mei tussen 20.00 en 6.00 uur. Aan de de fietsstrook tussen de Vechtsstraat en de Middelweg, aan de kant van ALDI, wordt gewerkt.

Omrijden hoeft niet. De Bisschop Willebrandlaan blijft toegankelijk, maar tijdens de werkzaamheden kunnen weggebruikers het parkeerterrein van de supermarkt niet op en af.