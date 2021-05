De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag na een steekincident bij het Van Ittersumhof in Zwolle tenminste twee mensen opgepakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en heeft mogelijk verwondingen aan de hand opgelopen.

Het steekincident gebeurde rond 2.40 uur. Op de Assendorperstraat werd door de politie een groot mes onder een auto gevonden.

Wat er zich precies heeft afgespeeld, is nog verder onduidelijk. De politie doet onderzoek.