Op de Spoolderbergbrug in Zwolle is vrijdagmiddag een auto uitgebrand. De bushalte waar de auto voor stond, heeft flinke schade opgelopen. Er is niemand gewond geraakt. De brug is inmiddels weer vrijgegeven voor het verkeer.

De oorzaak van de autobrand is nog niet bekend. Een medewerker van ProRail probeerde het vuur nog te blussen, maar hij was er net te laat bij. Ook de brandweer kon de auto niet meer redden.

De brug was urenlang gesloten voor verkeer. Het waterschap moest ter plekke komen omdat er brandstof het riool in liep.

De gemeente is bezig om de gehavende bushalte schoon te maken.