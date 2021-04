Een felblauwe bus van Museum ANNO rijdt de komende maanden door de wijken in Zwolle om vrijheidsverhalen te vertellen aan de inwoners.

Op de Zwolse Verhalenbus staan allerlei illustraties die elk een stukje van de Zwolse geschiedenis laten zien. "Het was een fantastische uitdaging om alle verhalen die Zwolle rijk is te illustreren", aldus ontwerper en Zwollenaar Leoniek Zuidhof. "Deze verhalen heb ik proberen te vangen in illustraties die herkenbaar zijn voor jong en oud."

De verhalen kunnen gaan over de Tweede Wereldoorlog, maar ook over de vrijheid van het geloof of de vrijheid die je voelt als je door Zwolle fietst.

De bus staat in april en mei op Zwolse schoolpleinen. Later dit jaar wordt de bus ingezet voor andere projecten in het Stinspark en bij andere evenementen.