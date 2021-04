Tien Zwollenaren zijn maandagochtend koninklijk onderscheiden tijdens de jaarlijkse lintjesregen op de dag voor Koningsdag. Vanwege de coronabeperkingen kwamen de gedecoreerden één voor één naar Theater de Spiegel, waar ze in het bijzijn van intimi de onderscheiding ontvingen van burgemeester Peter Snijders.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Henk Huls (70) spant zich al ruim veertig jaar als vrijwilliger in, onder andere als wijkouderling bij de Protestantse Gemeente Zwolle en bij bouw gerelateerde projecten.

Hannah Smit (66) werkte al op haar zestiende bij het Pedologisch Instituut in Amsterdam, voor hulp aan kinderen met ingewikkelde leer- en gedragsproblemen of emotionele problemen. Smit maakte zich later sterk voor een Blijf-van-mijn-lijfhuis in zowel Zwolle als Alkmaar.

Sander Dol (59) is als horecaondernemer bekend van onder andere Xanders Bazaar in het Hopmanshuis en theaterrestaurant Koperen Kees in Theater de Spiegel. Zijn combinatie van cultuur, ontspanning en goede catering leidde onder andere tot het Thorbeckegrachtfestival, dat later uitgroeide tot Stadsfestival. Dol stond ook mede aan de wieg van Winters Zwolle.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jan Jonker (68) was voor de val van de Berlijnse muur begaan met hulpbehoevende mensen in Oost-Europa. Hij was betrokken bij hulptransporten en stond aan de wieg van de Commissie Hulp Oost-Europa Zwolle, die werd opgericht vanuit de Hervormde kerk in Zwolle en de toenmalige Bethlehemkerkgemeente. Daarnaast is Jonker al 25 jaar lang bestuurslid van de kerkenraad van de Jerusalemkerkgemeente. Hij was daar actief als diaken, ouderling en kerkrentmeester.

Lien Kok - Van Dam (79) en haar man stelden hun boerderij jarenlang open voor kinderen en jongeren die het niet makkelijk hebben.

Jaap Klaassen (72) begon in de jaren 90 als evangelist en diaconaal werker bij de Hervormde gemeente in Zwolle en maakte zich in die rol sterk voor mensen in psychische of lichamelijke nood, waaronder gevangenen en vluchtelingen. Klaassen sloot zich aan bij de stichting Er Is Hoop Zwolle, die een christelijk eetcafé opzette in de WRZV-hallen. Eerder deed hij al ervaring op met een maaltijdproject bij Youth for Christ. Klaassen maakte van het zorgen voor mensen zijn werk bij het Leger des Heils.

Bertha Hogeboom - Meijer (81) kwam al jong in aanraking met het Leger des Heils. In de jaren zestig was ze bij het Leger des Heils verantwoordelijk voor de jeugdgroepen. Ze groeide door naar de seniorentak van de organisatie en kreeg daar twintig jaar geleden de leiding over.

Bart Reuvekamp (68) uit Wijthmen spant zich in voor activiteiten in het dorp. Van het trainen van de voetbaljeugd tot het opzetten van een voetbalfamilietoernooi en het organiseren van een feestavond of kerstmarkt. Reuvekamp was lang beheerder van gemeenschapscentrum De Elshof en is daar nog altijd als vrijwilliger actief. Ook is hij voorzitter van stichting Red Horse Company, die de allerarmsten op de Filipijnen helpt aan een waardig onderkomen.

Goossen Groen (74) is in zijn privéleven een onmisbare steun voor zijn zus, van wie hij mantelzorger is. Ook was hij als vrijwilliger betrokken bij de Stichting Paardrijden Gehandicapten ’t Hoefijzer. Hij droeg bij aan het uitgroeien naar een organisatie met een belangrijke maatschappelijke functie. Groen stuurde jarenlang de stalploeg aan de Hollewandsweg aan, bestaande uit mensen met een beperking en mensen die bij ’t Hoefijzer dagbesteding krijgen.

Rinka Bouma - Niks (81) sloot zich in de jaren tachtig aan bij wijkvereniging De Visakkers in de Indische buurt en werd een paar jaar later penningmeester van het nieuwe wijkcentrum. Ook verzorgt Bouma de wijkbingo en maakt ze zich sterk voor de jaarlijkse reisjes voor zowel kinderen als volwassenen uit de wijk.