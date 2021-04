Hulpdiensten rukken uit voor een gaslek in een restaurant aan de Thomas a Kempisstraat in Zwolle. Dat gebeurde in maart ook al twee keer.

Bewoners die boven het restaurant wonen, roken aan het begin van de middag een gaslucht. De brandweer was snel ter plaatse.

Door het afsluiten van de hoofdkraan werd het lek provisorisch gedicht. Volgens netbeheerder Enexis bleek de oorzaak een kapotte leiding te zijn.

Bewoners uit de omringende panden maakten zich zondagmiddag boos, omdat ze voor de derde keer in korte tijd gevaar liepen en hun huis uit moesten. De straat werd enige tijd afgesloten door de politie.