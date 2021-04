Een 22-jarige man uit Zwolle is vrijdagavond rond 20.30 uur aangehouden in Apeldoorn nadat hij de verkoper van een mobieltje had bedreigd met een pistool. De man is overgedragen aan de politie.

De verkoper had de telefoon online aangeboden voor verkoop. De verdachte reageerde als potentiële koper. Nadat hij het mobieltje in de woning had bekeken, bedreigde hij de verkoper met het vuurwapen.

De verkoper en zijn medebewoners overmeesterden de man en wisten ook het wapen te pakken te krijgen. De verdachte had in zijn kleding ook nog een busje pepperspray. Zowel de spray als het wapen is in beslag genomen.

De man wordt zaterdag verhoord voor zijn poging tot diefstal met geweld.