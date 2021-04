Een vijftigjarige Zwollenaar zit nog vast voor mogelijke betrokkenheid bij een woningbrand in Zwolle vrijdagavond. De politie doet zaterdag nog forensisch onderzoek bij de woningen aan de De Keijzerstraat in de Zeeheldenbuurt. De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten.

De brand brak vrijdagavond uit, aanvankelijk in de voortuin van een woning aan de De Keijzerstraat. Hoe de brand kon overslaan, is nog onduidelijk. Daarbij zijn in ieder geval de zolders van twee rijtjeshuizen getroffen.

De vijftigjarige man is ter plaatse opgepakt, omdat de omstandigheden rond het incident verdacht waren. Hij zit nog in de cel en wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de brand.

Bij de brand raakte een vrouw gewond. Zij is ter plaatse behandeld in de ambulance.