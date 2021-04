De politie heeft vrijdagavond een arrestatie verricht bij een woningbrand in Zwolle. Een vrouw raakte gewond bij de brand en werd behandeld in de ambulance.

De brand woedde vermoedelijk op zolder in de woning aan de Keijzerstraat. Het vuur sloeg over naar een woning ernaast. Waardoor de brand ontstond, is nog niet duidelijk. Op foto's is de forse schade aan het dak te zien.

In de tuin van de woning liggen spullen die mogelijk uit de woning zijn gehaald of gegooid.

Het is nog niet duidelijk waarom de arrestatie plaatsvond.