Na twee jaar afwezigheid is de Cultuurprijs Overijssel terug in een nieuwe vorm. Zo is er een geldprijs van 10.000 euro aan verbonden en is het plan om van de uitreiking een groot feest te maken waarbij het Overijsselse Cultuurtalent in de schijnwerpers wordt gezet.

Volgens bestuurslid Hein te Riele was de uitvoering voorheen "een beetje een rondreizend circus". "Er was wel een prijs, maar in geld en volume uitgedrukt aan de magere kant. Iedere keer moest het wiel opnieuw worden uitgevonden."

Het doel van de Overijsselse Cultuurprijs heeft Te Riele duidelijk voor ogen. "We hebben gezegd: het moet gewoon een prominente prijs zijn, want Overijssel mag veel meer trots zijn op haar eigen kwaliteit. En als ze dat is kan ze die ook beter naar buiten uitdragen dan tot nu toe het geval is."

De voormalig voorzitter van de VVV in Deventer stelt dat de subsidies die aan culturele instellingen in Overijssel worden toegekend niet in verhouding staan met de culturele kwaliteit. "We gaan er met een beetje branie en bravoure in, maar wel vanuit de gedachte dat de cultuur in Overijssel dat meer dan waard is."

Om de prijs meer aanzien te geven, wordt de uitreiking volgens het bestuurslid groots opgezet. Deze zal in september plaatsvinden in het Zwolse theater De Spiegel en wordt gepresenteerd door de commissaris van de Koning in Overijssel, Andries Heidema.

Nieuwe organisatie met prominente Overijsselaars

De prijs wordt uitgegeven door het Prins Bernhard Cultuurfonds, dat tot de vorige editie de uitreiking verzorgde. Voor de nieuwe editie is een stichting opgezet met een bestuur dat is aangesteld door het Cultuurfonds in samenwerking met de provincie Overijssel.

In dit bestuur zitten oud-burgemeester van Zwolle Henk Jan Meijer, directeur van het Bevrijdingsfestival Overijssel Emma Quilligan, de Enschedese theaterproducent Gerard Cornelisse en Te Riele, die voormalig directeur van de VVV in Deventer is.

Oorspronkelijk zou vorig jaar al een uitreiking van de Cultuurprijs Overijssel hebben plaatsgevonden, maar dit ging vanwege de coronacrisis niet door. Voor de prijs kunnen tot 23 mei nominaties worden ingediend.