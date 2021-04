De tweedehandswinkel 'Imagine… Mode met ervaring' in de Van Karnebeekstraat in Zwolle sluit voorgoed zijn deuren. De eigenaresse trekt de stekker er naar eigen zeggen uit voordat ze zich te diep in de schulden steekt.

De kledingwinkel was sinds 2002 in de Van Karnebeekstraat gevestigd.

Volgens de eigenaresse is ondernemen in coronatijd niet te doen met de huidige overheidsmaatregelen. "De branche waar ik in zit, valt buiten alle steunregelingen." Daarom stopt de zaak ermee.

De kleren hebben ondertussen allemaal een andere bestemming gevonden. Zo is de galakleding naar het Meander College gebracht. Daar worden de kleren gebruikt voor dramalessen en theateruitvoeringen. De kleding die niet is opgehaald, gaat naar een tweedehandswinkel in Zwolle-Zuid.