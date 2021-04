Huisartsen uit Kampen zijn vrijdag begonnen met vaccineren op locaties van GGD IJsselland. Ze vaccineren aan het Burgemeester Berghuisplein, maar ook in de Zwolse IJsselhallen.

Mensen die geboren zijn tussen 1956 en 1960 krijgen een vaccinatie. Patiënten worden uitgenodigd via hun eigen huisarts. Om deze mensen zo snel mogelijk te vaccineren worden locaties van de GGD ingezet.

Het verzoek kwam van de huisartsen zelf. "Dat doen we graag, want we streven tenslotte hetzelfde doel na: iedereen zo snel mogelijk vaccineren", zegt Sebastiaan van Buren, projectleider Vaccinaties.

Huisartsenpraktijken uit Deventer en Bathmen zijn vanaf maandag 26 april aan de beurt. Huisartsen uit dat gebied vaccineren bij De Snipperling in Deventer.