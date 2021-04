De politie heeft woensdagavond meerdere personen moeten opsporen die eerder op die dag rond 14.30 uur eerste hulp hebben verleend aan een vrachtwagenchauffeur op de A28 bij Zwolle. De trucker bleek na onderzoek in het ziekenhuis besmet te zijn met COVID-19.

De bestuurder van de vrachtwagen was onwel geworden waarna hij over de weg slingerde en met draaiende motor tot stilstand kwam tegen de vangrail. Meerdere mensen hebben vervolgens eerste hulp verleend aan de man die bewusteloos achter zijn stuur in de cabine zat.

De vrachtwagenchauffeur is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht waar geconstateerd werd dat hij besmet was met het coronavirus. "Daarop hebben wij degenen die eerste hulp verleenden aan hem, getraceerd of via sociale media opgeroepen om zich bij ons te melden", vertelt een politiewoordvoerder.

Inmiddels zijn twee vrouwen en een man die eerste hulp verleenden opgespoord. De betrokkenen zijn door de politie op de hoogte gesteld van de besmetting van de vrachtwagenchauffeur en hebben het advies gekregen om de gangbare procedure te volgen die opgaat, wanneer iemand in contact is geweest met een persoon die corona heeft.