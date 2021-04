De politie heeft de man gevonden die woensdag rond 14.30 uur eerste hulp verleende aan een vrachtwagenchauffeur op de A28 bij Zwolle. De trucker bleek na onderzoek in het ziekenhuis besmet te zijn met het coronavirus.

"De bestuurder van de vrachtwagen raakte onwel en kreeg vervolgens in zijn cabine eerste hulp van een medeweggebruiker. In het ziekenhuis is geconstateerd dat de chauffeur besmet was met het coronavirus. Daarop hebben wij degene die eerste hulp verleende, opgeroepen om zich bij ons te melden", aldus een politiewoordvoerder.

Volgens de oorspronkelijke oproep verleenden meerdere getuigen eerste hulp, maar bij nader inzien bleek het om één man te gaan. "En die heeft zich inmiddels gemeld."

De politie verstrekt verder geen gegevens van de vrachtwagenchauffeur en de man die eerste hulp verleende. "Dat is privacygevoelige informatie."

De man die zich heeft gemeld, is door de politie geadviseerd om de gangbare procedure te volgen die opgaat als iemand in contact is geweest met een persoon die besmet is met het coronavirus.