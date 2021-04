Een snorfietser reed maandagochtend veel te hard ter hoogte van Hogeschool Windesheim in Zwolle en moest daarom zijn rijbewijs inleveren. De man bleek onder invloed van verdovende middelen te zijn.

De man, die zijn rijbewijs al eens eerder was kwijtgeraakt, reed in totaal 58 kilometer per uur te hard. Daarnaast rustte er een zogeheten Wacht op Keuren-status (WOK-status) op z'n tweewieler en dus mocht de snorfiets überhaupt de weg niet op.

De politie had sterk het vermoeden dat de man onder invloed van verdovende middelen reed. De uitslag van de speekseltest bevestigde die veronderstelling: de man testte positief op amfetamine.

"De snorfiets is door ons in beslag genomen en nu wachten we op de GGD-arts voor bloedafname", zegt de politie.