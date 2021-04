Opticien Oogwereld Jochem in Zwolle was in de nacht van zondag op maandag doelwit van een ramkraak. De verdachten vluchtten met hoge snelheid naar Amsterdam. Daar wist de politie ze in te rekenen.

De politie ontving de melding over het incident bij de brillenzaak aan de Vispoortenplas even na 4.00 uur.

Met een snelheid van boven 250 kilometer per uur reden de verdachten naar Amsterdam, meldt de politie Zwolle. Ze waren binnen 25 minuten in de hoofdstad aangekomen. Daar kon het drietal worden ingerekend.

Maandagochtend meldde de politie in totaal zeven verdachten met een mogelijke link met de kraak te hebben aangehouden.

Het is onbekend of er bij de ramkraak iets is buitgemaakt.