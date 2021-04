Het nieuwe muziekevenement Symphonica Stadshagen in Zwolle dat op zaterdag 3 juli stond gepland, gaat niet door. Hiertoe is besloten na overleg tussen initiatiefnemer Bastiaan Roeters en de gemeente Zwolle, in afstemming met de veiligheidsregio. Het openluchtconcert op en aan het water in bij het Twistvlietpark, wordt verschoven naar volgend jaar.

"Wij waarderen het wijkinitiatief en vinden het een mooi concept, maar het komt simpelweg te vroeg. Als alles al in de dan geldende coronamaatregelen zou passen, zal dit een van de eerste evenementen zijn die wordt georganiseerd in Zwolle", legt Iskander Tuqan van de gemeente Zwolle uit.

"Omdat het evenement vrij toegankelijk is en we allemaal hunkeren naar wat afleiding, verwachten wij een te grote toeloop van mensen uit heel Zwolle. Daarvoor kunnen wij de veiligheid niet garanderen."

Initiatiefnemer en Stadshagenaar Bastiaan Roeters noemt dit besluit realistisch. "Het is erg jammer, maar dit is een scenario wat wij toch enigszins hadden ingecalculeerd. Natuurlijk hoopten wij dit jaar al een mooie editie te kunnen presenteren. Maar de tot nu toe uitgewerkte plannen bieden een prachtige basis voor de eerste editie in 2022. Die staat nu gepland op zaterdag 25 juni", aldus Roeters.

Symphonica Stadshagen is een mix tussen het Prinsengrachtconcert en Night of the Proms, op een schaal die past bij de wijk. Het evenement draait om eten, drinken en muziek, met een drijvend podium op de vijver nabij het winkelcentrum en het Twistvlietpark.

Een vragenlijst op de site naar bezoekersvoorkeuren qua muziekgenres en artiesten leverde in een paar dagen al honderd reacties op. Roeters wil wijkbewoners en bedrijven volop betrekken bij het programma en de organisatie van de dag zelf.