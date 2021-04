Vijf culturele locaties in Zwolle doen in april mee aan de landelijke pilot waarin het bezoeken van een tentoonstelling, concert of voorstelling met een negatieve coronatest is toegestaan. De deelnemende locaties zijn Academiehuis Grote Kerk, HedoN, Museum de Fundatie, Schouwburg Odeon en Theater De Spiegel.

Academiehuis Grote Kerk is de eerste locatie die de deuren opent. Bezoekers kunnen er op 9, 10 en 11 april terecht.

Op 19, 20 en 21 april zijn Schouwburg Odeon en Theater De Spiegel open voor bezoek. Voorstellingen van onder anderen cabaretier Ronald Goedemondt, zanger Stef Bos en zangeres en actrice Rosa da Silva staan deze dagen op het programma.

Verder gaat poppodium HedoN weer open op 22, 23 en 24 april. Zodra het programma bekend is, wordt het bekendgemaakt via de website.

Tot slot opent Museum de Fundatie de deuren op 23, 24 en 25 april. Museumkaarthouders kunnen dan drie nieuwe voorstellingen bekijken: Fotografie plus Dynamiet van John Heartfield, Van wie is de wereld? in samenwerking met de HKU en ONDER WATER van Sticks en Typhoon.

Om het bezoek veilig te laten verlopen zijn er een aantal regels. Bezoekers moeten vooraf een kaartje kopen. Bovendien moet een bewijs van een negatieve test worden getoond bij de entree. Verder blijft de anderhalvemeterregel van kracht.