De tiende editie van de 10 Mijl van Zwolle-Zuid wordt georganiseerd van 10 tot en met 19 april. Deelnemers lopen in hun eigen tijd een afstand van 5 kilometer, 5 mijl of 10 mijl. De tiende editie zal de allerlaatste worden. De organisatie heeft besloten ermee te stoppen.

"We hebben te maken met een teruglopend aantal inschrijvingen, teruglopende sponsoring en het is ieder jaar ontzettend moeilijk om voldoende vrijwilligers te vinden", laat het bestuur van 10 Mijl van Zwolle-Zuid weten in een reactie.

Ook lopen de kosten voor het organiseren van het evenement elk jaar op. Bovendien vertrekken er bestuursleden en heeft de organisatie geen vervangers gevonden.

De 10 Mijl van Zwolle-Zuid bestaat sinds 2009 en viert dit jaar - na een jaartje overgeslagen te hebben - het tienjarig jubileum. Dit jaar kan het bewegwijzerde parcours voor het laatst afgelegd worden.

Vanwege de coronamaatregelen duurt de hardloopwedstrijd van 10 april 10.00 uur tot en met 19 april 22.00 uur. Alle deelnemers starten en finishen bij Wijkcentrum SIO aan de Thorbeckelaan in Zwolle-Zuid.

Deze editie is wat anders dan gebruikelijk. Wie zich inschrijft via de site, krijgt een digitaal startnummer. Deelnemers lopen de gekozen afstand op hun eigen moment (zolang het maar binnen het tijdslot valt). Via een app wordt de prestatie realtime gevolgd. Bij de finish worden deelnemers beloond met een medaille. Ook kunnen ze hun eindtijd online vinden.