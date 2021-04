Sinds oktober 2020 staat de Grote Kerk van Zwolle in de steigers. Om de panelen rondom deze steigers wat op te fleuren, schildert kunstenaar Dennie Boxem samen met zes Cibap-studenten een grote draak.

Het kunstwerk wordt gemaakt door de studenten Romée, Melissa, Lizzy, Esmée, Roos en Anne Will. Ze studeren aan het Cibap in Zwolle, waar ze decoratieve schildertechnieken leren.

Dennie heeft zijn eigen ontwerp op de muur staan. "Het is een draak, omdat dit beest ook alles te maken heeft met de kerk", legt Dennie uit. Het verhaal gaat dat Sint Michaël, waarnaar de kerk ook vernoemd is, een draak versloeg in Zwolle. Op de schildering van het monster staan allerlei tatoeages, waarin ornamenten verwerkt zijn. "Die versieringen zijn ook allemaal in en op de kerk te zien."

Het kunstwerk is zo gemaakt dat het lijkt alsof de draak uit de muur komt. De draak spelt met zijn lichaam de letters 'museum' en op de staart staat het woord 'kwartier'. "Want zo heet het hier, het Museumkwartier."

Het kunstwerk is ondertussen bijna af. Op de plint van 40 bij 4 meter zal de groene draak zo'n vier maanden te zien zijn